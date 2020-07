Die Bahn tauscht die alten Anlagen zwar nach und nach aus, auch weil elektronische oder digitale Stellwerke ein viel größeres Gebiet steuern können. Aber die Modernisierung dauert. Axel Schuppe sagt, dass hinsichtlich des Investitionsvolumens in Stellwerke in den letzten Jahren nicht so viel passiert sei. In den Siebzigerjahren habe es noch mal eine Modernisierungs-Hochzeit gegeben aber heute schleppe man einen riesigen Investitionsstau hinter sich her.