Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich

In ihrer Rede rief Merkel zum Einsatz für Freiheit und Demokratie auf. Die Werte, auf die sich die EU gründe, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung der Menschenrechte müssten immer wieder neu gelebt und verteidigt werden. Merkel nannte die Werte "alles andere als selbstverständlich".

In der Kapelle der Versöhnung, auf dem früheren Todesstreifen an der Bernauer Straße in Berlin, rief die Kanzlerin die Menschen dazu auf, sich nicht entmutigen zu lassen. "Keine Mauer, die Menschen ausgrenzt und Freiheit begrenzt, ist so hoch oder so breit, dass sie nicht doch durchbrochen werden kann." Merkel erinnerte an die Menschen, die sich dem SED-Staat entgegenstellten und die an der Mauer getötet wurden, "weil sie die Freiheit suchten."

Reste der Berliner Mauer sind zur Feier des Tages mit Blumen geschmückt. Bildrechte: dpa

Schicksalstag 9. November

Merkel gedachte auch des 9. Novembers 1938, als jüdische Einrichtungen in ganz Deutschland angegriffen, jüdische Bürgerinnen und Bürger inhaftiert und Synagogen angezündet wurden.



Der 9. November sei ein Schicksalstag der Deutschen, in dem sich sowohl die glücklichen als auch fürchterlichen Momente der deutschen Geschichte widerspiegelten. Mit Blick auf die Progrome ermahne der Tag "alles in unserer Macht stehende zu tun, um Freiheit und Demokratie, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen."

Steinmeier würdigt Mut der Visegrad-Staaten