Am Donnerstag konstituriert sich der Maut-Untersuchungsausschuss. Die erste Sitzung findet mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) statt und ist nicht öffentlich. Das Gremium soll das Vorgehen des Verkehrsministeriums und von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) durchleuchten, das mit der geplanten Einführung der Pkw-Maut in Verbindung steht.

Verkehrsminister Andreas Scheuer steht im Zusammenhang mit der Pkw-Maut unter Druck. Bildrechte: dpa

Scheuer steht unter Druck. Er hatte mit den beiden Firmen, die für die Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut zuständig sein sollten, bereits Verträge geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, ob eine Pkw-Maut in Deutschland auch mit EU-Recht vereinbar ist.



Im Juni 2019 hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) festgestellt, dass die Maut-Pläne rechtswidrig sind. Als Begründung gaben die Richter des EuGH an, die Pkw-Maut stelle eine Diskriminierung dar. Der Bund kündigte nach Bekanntgabe des Urteils die Verträge mit den beiden Firmen. Die Opposition befürchtet nun Forderungen der beiden Firmen in Millionenhöhe. Bisher liegen laut Verkehrsministerium keine vor.