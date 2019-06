Die Grünen kritisieren, dass das Verkehrsministerium schon im vergangenen Jahr dem österreichischen Mautsystem-Anbieter Kapsch und dem Ticketverkäufer CTS Eventim die Zuschläge für den Betrieb erteilt hatte - vor der abschließenden juristischen Klärung durch den Europäischen Gerichtshof. Das Gericht hatte am Dienstag geurteilt, dass die Pkw-Maut in ihrer geplanten Form gegen EU-Recht verstößt .

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich am Donnerstag zum entstandenen Schaden. Nach ihrer Einschätzung fehlten nun pro Jahr zwischen 350 und 500 Millionen Euro an ursprünglich geplanten Maut-Einnahmen. Das Geld hätte in die Verkehrsinfrastruktur gesteckt werden sollen, erklärte die Kanzlerin während eines Besuchs im niedersächsischen Goslar. Merkel verteidigte die vorab in das Projekt investierten Mittel in Millionenhöhe. Bis zuletzt sei die Bundesregierung davon ausgegangen, dass die Pkw-Maut rechtmäßig sei.