Aus diesem Grund haben wir uns auch im ARD Brennpunkt "Schüsse vor der Synagoge in Halle" dafür entschieden, nur wenige, sekundenlange Ausschnitte des Videos zu zeigen. MDR-Chefredakteur Torsten Peuker erklärt dazu: "Grundsätzlich fühlen wir uns der Regel verpflichtet, Tätermaterial nicht zu verwenden. Wenn wir dies tun, dann nur als Beleg mit journalistischem Mehrwert und dann selbstverständlich auch nur mit einer Einordnung und hoher Sensibilität, den Tätern nicht die gesuchte Bühne zu bieten."



Genau das sei die Grundlage für die Entscheidung gewesen, das Material in der Kürze zu zeigen. "Zum einen als Beleg, dass unsere Kollegen die darin enthaltenen Aussagen authentisch bewerten können. Besagte Inhalte spielten dann ja auch eine Rolle im Interview mit dem Terrorismus-Experten Michael Stempfle", sagt Peuker. "Zum anderen waren in dem vollgepackten Auto sprengkörperähnliche Gegenstände zu sehen, die einen Hinweis auf die Ziele des Täters geben könnten." Der Moderator, Gunnar Breske, kommentierte die Bilder mit den Worten: "Aus anderen Taten wissen wir, dass Attentäter versuchen, durch diese Aufnahmen Prominenz zu erlangen." In den Ausschnitten war der Täter unkenntlich gemacht worden.