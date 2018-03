Letzter DDR-Außenminister Ost-Anteil an Einheit nicht genug gewürdigt

Der letzte Außenminister der DDR, Markus Meckel, sieht fehlende Wertschätzung der ostdeutschen Leistungen bei der Wiedervereinigung als einen Grund für das heutige Wahlverhalten. Meckel sagte MDR AKTUELL: "Wir müssen den ostdeutschen Part am Prozess der Wiedervereinigung viel stärker in den Blick nehmen". Bisher habe die Rolle der ersten frei gewählten Regierung der DDR weder im Fokus der politischen noch der historischen Aufarbeitung gelegen. Diese Nichtbeachtung sei ein Grund für die Wahlergebnisse in den ostdeutschen Bundesländern.

Meckel sagte weiter, die Wiedervereinigung sei nicht nur durch den "Kanzler der Einheit", sondern vor allem durch die Ostdeutschen errungen worden. Es gebe allerdings auch andere Gründe für das Abwenden der Ostdeutschen von den etablierten Parteien: "Der Horizont der Ostdeutschen ist nationaler ausgerichtet, als der der Westdeutschen." In den neuen Bundesländern werde nicht so sehr anerkannt, dass der Wohlstand auch von einem funktionierenden Europa abhänge.

Markus Meckel stammt aus Brandenburg und war der erste DDR-Außenminister nach einer freien Wahl. Seine Amtszeit reichte vom 12. April bis 20. August 1990. In dieser Zeit war er an den Verhandlungen über die Wiedervereinigung beteiligt. Meckel ist SPD-Mitglied. Bis 2009 war er Abgeordneter im Deutschen Bundestag.

Zusätzlich seien im Osten, wie in vielen anderen postkommunistischen Gebieten auch, die Menschen skeptischer gegenüber Parteien: "Die Identifikation mit Regierungen ist noch immer geringer." Deswegen würden Leute öfter in "Stammtischverhalten" zurückfallen, anstatt sich aktiv in die Politik einzubringen. Dabei sei doch "in Demokratien die Politik das Instrument der Willensbildung."