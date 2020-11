Caffier hatte Anfang 2018 eine Jagdwaffe gekauft. Seinen Darstellungen zufolge lagen dann im Mai 2019 den Behörden Hinweise vor, dass der Händler Verbindungen zum rechtsextremistischen Netzwerk Nordkreuz haben soll. Caffier hatte es bereits als Fehler bezeichnet, nicht bei Bekanntwerden dieser Vorwürfe im Mai 2019 an die Öffentlichkeit gegangen zu sein.

Allerdings hatte ein Hinweisgeber den Bundesbehörden bereits im Juli 2017 den Namen des Waffenhändlers im Zusammenhang mit dem rechtsextremen „Prepper“-Netzwerk genannt. Eine Information darüber war damals an das Landesamt für Verfassungsschutz MV ergangen, dort aber offenbar liegengeblieben.

Caffier war der dienstälteste Innenminister in Deutschland. Er war seit 2006 in Mecklenburg-Vorpommern im Amt und auch Stellvertreter von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Sein Landtagsmandat will Caffier behalten.