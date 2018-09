Die Bundesregierung will einen Medienbericht nicht kommentieren, wonach sich Kanzlerin Angela Merkel für eine Ablösung von Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen ausgesprochen haben soll. Das teilte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin mit und verwies darauf, dass Merkel, Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer sowie SPD-Chefin Andrea Nahles am Dienstag erneut zu einem Gespräch zusammenkommen wollen.