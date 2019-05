Nach der Debatte um das Video von Youtuber Rezo riefen mit ihm zahlreiche weitere Youtuber dazu auf, weder CDU, SPD noch AfD bei der Europawahl eine Stimme zu geben. CDU-Chefin Annegret Kramp Karrenbauer verleitete das zu ihrem mittlerweile schon legendären Statement:

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Bildrechte: imago images / Reiner Zensen Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von Youtubern zusammengeschlossen hat, um einen Aufruf zu starten, Wahlaufruf gegen CDU und SPD. Da habe ich mich gefragt, was wäre in diesem Land los, wenn eine Reihe von 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wählt nicht CDU und SPD? Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, das hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende

Recht auf Meinungsmache

Meinungen zu veröffentlichen und zu verbreiten ist aber nichts, was Medien nicht dürfen. Auch nicht im Vorfeld einer Wahl, erklärt Medienrechtler Simon Assion: "Es gibt ganz im Gegenteil das Recht auf Pressefreiheit, was es Zeitungsredaktionen gerade erlaubt, Meinungsmache zu betreiben. Das machen von Meinungen ist eine Aufgabe der freien Presse in Deutschland."

Wahlempfehlungen legitim

Auch Wahlempfehlungen sind vollkommen legitim. In Deutschland nur unüblich. Es ist also keineswegs so, dass es Regeln im Analogen gibt, die nur noch nicht auf die neuen Medien übertragen worden sind. Und auch dann wäre der Vergleich schief: Die Youtuber treten in diesem Video nicht für ein Medium auf, machen keinen Journalismus. Sie bezeichnen es als offenen Brief.

Vergleich zu Prominenten richtig

Wenn ein Vergleich richtig ist, dann der zu Prominenten, meint Assion: "Und das ist rechtlich überhaupt nichts Neues, wenn zum Beispiel Thomas Gottschalk oder Uschi Glas oder Bono eine politische Meinung vertreten, gelten genau dieselben Regeln wie für jedermann auch. Und die Tatsache, dass diese Personen eine Vorbildfunktion haben, hat rechtlich überhaupt keine Bedeutung."