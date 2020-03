Eines der wenigen Werke, dass noch in Deutschland produziert, steht in Radebeul bei Dresden. Das Unternehmen "arevipharma" produziert Wirkstoffe für Herz-Kreislaufmittel, Medikamente gegen Allergien, Depressionen und Betäubungsmittel.

Welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Ausfallzeiten in China haben wird, ist derzeit unklar. Bildrechte: imago images/photothek

Zwar sieht die Firma aktuell noch keine Probleme noch durch die Corona-Krise: "Wir haben für uns Ausgangssubstanzen auch bevorratet", sagt Geschäftsführer Dirk Jung. Des Weiteren sei die Rohstoff-Lieferung auch vertraglich gesichert. "Wie sich das jetzt allerdings durch die Ausfallzeiten in China über die nächsten Monate entwickelt, kann ich ihnen nicht voraussagen."



In Indien gibt es bereits seit Anfang März Probleme. So werden etwa für die Produktion von Antibiotika im Werk des Unternehmens "Penam Labboratories" die Grundstoffe knapp. Die Firma produziert pro Monat 150 Tonnen des Wirkstoffs für Antibiotika. Das weiße Pulver wird in 60 Länder exportiert – auch nach Europa, wo es dann in Tabletten gepresst wird. Doch die Vorräte in den Lagern des Werkes bei Neu Delhi reichen noch für maximal vier Wochen, erklärte das Unternehmen Anfang März.