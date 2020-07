Die Produktion von den wichtigsten Wirkstoffen zur Produktion der Medikamente gegen die häufigsten Krankheiten soll wieder in Europa erfolgen. Darüber sind sich die Politiker einig. "Unser Anliegen ist immer schon gewesen die Produktion in Europa zu stärken", sagt der Chef des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller (BAH), Hubertus Cranz. Momentan konzentriert sich die pharmazeutische Industrie in Europa vor allem auf die Produktion von innovativen und damit eher hochpreisigen Medikamenten. Die Herstellung von versorgungsrelevanten Arzneimitteln und damit auch vielen Generika ist aus Kostengründen nach Asien ausgelagert – noch. Denn die Umstrukturierung soll erfolgen und bis Ende diesen Jahres ein EU-Plan erstellt werden. Doch was wollen die Pharmahersteller? Im Interview spricht BAH-Hauptgeschäftsführer Hubertus Cranz über die Regeln des Pharma-Marktes, Produktionsbedingungen in Europa, Asien und Deutschland sowie die steigenden Kosten für Medikamente "Made in Europe".