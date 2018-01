Der Trend war günstig - die Zahl der Gewalttaten ist seit 2012 kontinuierlich gesunken, seit 2014 aber zeigt die Kurve nach oben. Der Kriminologe Christian Pfeiffer hat das für Niedersachen genauer untersucht, die Zahlen sind repräsentativ. Pfeiffer hält deshalb folgende These nun für belegt. Mit dem Zuzug junger Flüchtlinge steige die Zahl der Gewalttaten, sagt er im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Die Gewalt von Flüchtlingen trifft besonders häufig andere Migranten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Politik könne den Trend aber stoppen, meint Pfeiffer. "Nehmen wir doch mal die Tatsache, dass die türkisch-stämmigen Jugendlichen eine deutlich sinkende Gewaltkriminalität in Deutschland haben. Warum? Weil sie hier an der Bildung teilhaben konnten, weil sie inzwischen angekommen sind und das ist ein langer Prozess. Der muss jetzt auch eingeleitet werden, mit denen, die aus den Kriegsgebieten kommen und denen wir Chancen vermitteln, und da müssen wir dran bleiben."



Vor allem junge Männer seien nach Deutschland gekommen. Eine Altersgruppe, die unabhängig von der Herkunft besonders häufig straffällig werde, heißt es in der Studie. Und: Die Gewalt von Flüchtlingen trifft besonders häufig andere Migranten. Bei den Tötungsdelikten sind es 90 Prozent, bei schwerer Körperverletzung gilt das für drei Viertel der Taten.