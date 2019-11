Niedriglöhne und gebrochene Erwerbsbiografien

Es betrifft Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen. Bei der Tafel Torgau sind rund 1800 Menschen registriert. Der Anteil der Rentner steigt dort ebenfalls stark. Es handele sich dabei vielfach um Menschen, die aus Hartz IV in die Rente gehen, erklärt Hans Jörg Woy, Mitbegründer der Tafel. Von Januar 2018 bis Oktober 2019 waren es bei den Neuanmeldungen "an die 40 Prozent". Das sei sehr hoch und liege an den besonders niedrigen Löhnen im Osten und den zahlreichen gebrochenen Erwerbsbiografien.

Wer weniger als 920 Euro netto im Monat zur Verfügung hat, darf in Torgau zur Tafel kommen. Sind mehrere Personen im Haushalt, oder Kinder, liegt die Grenze deutlich höher. Etwa drei Tonnen an Lebensmitteln verteilt die Torgauer Tafel – jede Woche. Ein Lieferdienst bringt Kartoffeln, Wurst oder Gemüse sogar auf das Land. Die Mitarbeiter bringen das Essen zu Menschen, die nicht in der Lage sind, selbst zur Tafel zu kommen.

Hoffnung auf Grundrente nicht erfüllt

So bedeutet etwa das Angebot der Tafel für Heinz Galle eine sehr große Hilfe. Er ist Mitglied des sächsischen Landesverbandes der Opfer des Stalinismus. In den Siebziger Jahren saß er 15 Monate in Haft, wegen Staatsverleumdung – also als politischer Häftling. Heute kommt er, zusammen mit seiner Lebensgefährtin auf etwas mehr als 1000 Euro im Monat. Wie so viele andere hat auch er keine geradlinige Erwerbsbiographie.