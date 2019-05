Zollbeamte kontrollieren in einem Einkaufszentrum. Bildrechte: dpa

Bundesweit wurde demnach im vergangenen Jahr nur etwa eines von 50 Unternehmen geprüft; die Quote lag bei 1,7 Prozent. In Sachsen-Anhalt (2,7 Prozent) und Thüringen (3 Prozent) wurde strenger als im Bundesschnitt kontrolliert. In Sachsen hingegen ging die Zahl der Prüfungen von rund 3.000 im Jahr 2017 auf gut 2.600 im Vorjahr zurück und nähert sich mit 1,9 Prozent dem Bundesdurchschnitt an.



Bei den Überprüfungen standen besonders der Bau und die Gastronomie sowie das Speditions- und Paketkurierwesen im Fokus des Zolls. In diesen Branchen fand ein Großteil der Kontrollen statt.