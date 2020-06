"Das Konsumklima ist am Boden, die Kunden halten sich zur Zeit jetzt noch zurück, obwohl alles wieder offen ist. Deshalb braucht der Handel einen Impuls", sagt Ralph Brügelmann, Sprecher des Handelsverbandes Deutschland. Aber geben Supermärkte und Möbelhäuser die Steuersenkung überhaupt an ihre Kunden weiter?

Das kommt sehr auf die Branche an, sagen Experten. Beim Autohändler ist der Endpreis ohnehin Verhandlungssache; in Kaufhäusern müssen in der Nacht zum 1. Juli zehntausende Artikel umetikettiert werden. Und im Lebensmittelhandel hat die nächste Runde im Kampf um die Kunden schon vorletzte Woche begonnen: Lidl senkte diesmal die Preise diesmal als erster – was der nordrhein-westfälischen Verbraucherschutzministerin Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Verbraucherinnen und Verbraucher, sagt Ursula Heinen-Esser, sollten auch auf die Qualität der Lebensmittel achten: