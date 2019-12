Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat Kritik an ihrem Entwurf zur Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) zurückgewiesen. Passwörter würden nur in Einzelfällen und auf Anordnung eines Richters an die Behörden weitergegeben, erklärte die SPD-Politiker am Donnerstagmorgen im "Deutschlandfunk". Lambrecht sagte: