Die drei Länder haben mit einer fragilen Sicherheitslage zu kämpfen. Islamistische Gruppen von Al Kaida bis zum IS verüben etwa in dem bislang friedlichen Burkina Faso oder in dem ohnehin umkämpften Mali vermehrt Anschläge. Mehrere EU-Länder engagieren sich bereits in der Region. Die G5-Sahel Staaten Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und Tschad haben vor allem mit französischer und deutscher Unterstützung die Aufstellung einer Regionaltruppe von 5.000 Mann beschlossen.



Burkina Faso, Mali, Niger gehören zudem zu den drei ärmsten Ländern der Welt und weisen ein hohes Bevölkerungswachstum auf – auch der Klimawandel macht den Ländern zu schaffen. Zudem dienen sie als Transitländer für illegale Migration Richtung Europa.