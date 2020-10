Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eindringlich an die Bundesbürger appelliert, ihre Kontakte einzuschränken und so eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.



In ihrem wöchentlichen Videopodcast sagte die CDU-Politikerin, in dieser Phase der Pandemie reiche es nicht mehr aus, Abstand zu halten und Maske zu tragen. Wenn jeder seine Begegnungen außerhalb der Familie verringere, könne der Trend umgekehrt werden. Die Menschen sollten möglichst auf Reisen verzichten, die nicht notwendig seien und in ihrem Heimatort bleiben. Auch sollten sie auf Feiern verzichten.