Die CDU hat die Ankündigung der Kanzlerin Angela Merkel begrüßt, Nachwuchskräfte in die Regierungsmannschaft zu holen. Der hessische Ministerpräsident und Parteivize Volker Bouffier sagte der "Bild"-Zeitung, die Kanzlerin habe verstanden. Der Thüringer CDU-Vorsitzende Mike Mohring sprach von einem wichtigen Schritt nach vorn.



Auch der Vorsitzende der Jungen Union, Paul Ziemiak, von einem guten Zeichen. Der JU-Chef sagte im ZDF-Morgenmagazin, die Partei brauche ein großes Team aus neuen Köpfen und erfahrenen. Es gehe jetzt um die Frage, wie sich die Union für die Zukunft aufstelle und wie sie die Mitglieder einbinde.^

Merkel-Kritiker sind enttäuscht

Dagegen reagierte der Bundestagsabgeordnete und Merkel-Kritiker Klaus-Peter Willsch enttäuscht. Ihn habe der Versuch, mit dem üblichen "Weiter so" das schlechte Verhandlungsergebnis und die Wahlschlappe schönzureden, nicht überzeugt. Die CDU müsse schon jetzt überlegen, wie sie sich ohne Merkel personell neu aufstelle.



Auch Merkel früherer Widersacher und Ex-Ministerpräsident Roland Koch forderte Merkel auf, ihre Nachfolge zu regeln. Er halte es nicht für sinnvoll, mit dem Wechsel an der Parteispitze bis zur nächsten Wahl zu warten. Als möglicher Führungsnachwuchs nannte Koch Staatssekretär Jens Spahn und den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther.

Oettinger springt Merkel bei

Dagegen nahm EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger Merkel in Schutz. Dass die Kanzlerin in ihre letzte Amtszeit gehe, sei doch jedem klar. Er halte sie für geschickt und klug genug, in den kommenden Jahren die Nachfolge geordnet einzuleiten. Grundsätzlich seien alle Ministerpräsidenten der CDU geeignet, auch das Land zu führen.

Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand

Merkel hatte am Sonntag nach anhaltender Kritik aus den eigenen Reihen eine personelle Neuaufstellung zugesagt. Merkel sagte am Sonntag im ZDF, die Ministerriege werde eine Mischung aus Jung und Erfahren sein. Die Liste der CDU-Minister werde sie vor dem Sonderparteitag am 26. Februar vorlegen.



Merkel stellte aber auch klar, dass sie als Kanzlerin auch Parteichefin bleiben wolle. Für sie gehörten beide Ämter in eine Hand. Zugleich kündigte sie an, volle vier Jahre im Amt zu bleiben. Sie zeigte aber auch Verständnis für die Nachfolgedebatte. Es sei klar, dass sie nicht weitere zwölf Jahre Bundeskanzlerin sein werde.

Merkel will sich auch ohne SPD zur Wahl stellen