Merkel sieht US-Zölle "mit Sorge"!?!?

Die CDU-Politikerin sagte am Freitag in München, die Bundesregierung unterstütze die EU-Kommission dabei, sich in dem Streit an die Welthandelsorganisation zu wenden. Zugleich betonte sie allerdings die Bedeutung einer einvernehmlichen Lösung. Ziel sei immer noch, dass die USA die Europäer von den Strafzöllen ausnähmen.



Die EU sei vorbereitet, solle aber zunächst nochmals auf Gespräche setzen, erklärte Merkel. Darin werde sehr deutlich gemacht, dass man eigentlich ein Handelsabkommen mit den USA wolle, das weitere Barrieren abbaue und keine hinzufüge. "Keiner würde in einem solchen Wettlauf gewinnen", sagte Merkel zu einem Schlagabtausch mit Strafzöllen. "Deshalb suchen wir sehr bewusst auch das Gespräch."