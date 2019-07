Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verbschiedet sich am 19. Juli in Berlin von der Presse in den Sommerurlaub. Das Ziel blieb bis zuletzt offen - in den vergangenen Jahren reiste Merkel mit ihrem Mann Joachim Sauer häufig nach Südtirol zum Wandern, zog sich aber auch schon auf die italienische Insel Ischia zurück. Bildrechte: dpa