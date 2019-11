Neben der Förderung alternativer Antriebe und der Ladeinfrastruktur soll es auch um Auswirkungen auf die Automobilwirtschaft gehen, um die Transformation vom klassischen Verbrennungsmotor hin zur Elektromobilität. Beim Bau von E-Autos werden deutlich weniger Arbeitskräfte benötigt. Die Bundeskanzlerin sagte: "Wir wollen unsere Fachkräfte mitnehmen auf den Weg in eine moderne klimafreundliche Zukunft."

Merkel erwartet künftig stark vernetzte Mobilitätsangebote. Menschen könnten Plattformen nutzen, um zu entscheiden, wie sie am klimafreundlichsten von einem Ort zum anderen gelangen. Dabei gehe es auch verstärkt um autonom fahrende Fahrzeuge und um Fragen von Datenschutz und Datensouveränität.

Laut dem Masterplan Ladeinfrastruktur des Bundesverkehrsministeriums sollen bis 2023 sollen drei Milliarden Euro in eine öffentliche Tank- und Ladeinfrastruktur für Pkw und Lkw mit CO2-freien Antrieben investiert werden.

Zusätzlich sollen 2020 erstmals auch 50 Millionen Euro für private Lademöglichkeiten bereitgestellt werden. Das Ministerium will verstärkt Ladepunkte auf Kundenparkplätzen etwa an Supermärkten fördern.

Für den koordinierten Aufbau der Ladeinfrastruktur soll noch in diesem Jahr eine Nationale Leitstelle eingerichtet werden. Die Industrie geht von etwa sieben Millionen E-Autos in Deutschland bis 2030 aus, die Bundesregierung will bis dahin sogar zehn Millionen Elektromobile auf die Straße bringen.