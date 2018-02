Die Liste der CDU-Minister von Bundeskanzlerin Angela Merkel für das Kabinett der möglichen neuen Großen Koalition steht. Wie die CDU-Chefin am Sonntag in Berlin mitteilte, sind der bisherige parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium Jens Spahn als Gesundheitsminister und der geschäftsführende Finanzminister Peter Altmaier als Wirtschaftsminister vorgesehen.

Ursula von der Leyen soll Verteidigungsministerin bleiben. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner soll neue Landwirtschaftsministerin werden. Als neue Bildungsministerin ist die im Münsterland beheimatete NRW-Abgeordnete Anja Karliczek vorgesehen. Die 46-Jährige ist bisher eine der fünf Parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Neuer Kanzleramtschef soll der bisher in der Regierungszentrale für die Bund-Länder-Beziehungen zuständige Helge Braun werden.

Diese CDU-Politiker sollen einem künftigen Kabinett angehören. Von links oben nach rechts unten: Jens Spahn, Ursula von der Leyen, Peter Altmaier, Helge Braun, Julia Klöckner und Anja Karliczek. Bildrechte: dpa

Merkel bezeichnete ihre Personalaufstellung als in die Zukunft gerichtet: "Mit diesem Team kann man jetzt auch die Aufgaben der Zukunft angehen." Es biete Erfahrung und neue Gesichter in guter Mischung. Auf die Frage, warum die CDU keinen Ostdeutschen für ein künftiges Kabinett aufbiete, entgegnete die Kanzlerin, dass sie als Ostdeutsche die neuen Länder im Kabinett vertrete. Merkel hat ihren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern.