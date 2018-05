Deutschland bleibt dem Atomabkommen mit dem Iran verpflichtet. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in Berlin. Die Bundesrepublik werde gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien alles daran setzen, dass auch der Iran seine Verpflichtungen einhalte. Der Rückzug der USA aus der Vereinbarung sei "schwerwiegend". Ähnlich hatte sich zuvor Außenminister Heiko Maas geäußert. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, die Regierung prüfe die Folgen der neuen US-Sanktionen für deutsche Unternehmen.

Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierminister Theresa May hatten bereits am Dienstag gemeinsam erklärt, an dem Abkommen festzuhalten und Gespräche mit dem Iran und den beiden anderen Vertragsteilnehmern Russland und China zu suchen. Es ist zunächst ein Treffen der Außenminister am kommenden Montag geplant.