Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine Mitverantwortung der Bundesregierung für schlechte Umfragewerte der CSU in Bayern und der CDU in Hessen eingeräumt. "Ich weiß auch, dass wir durch unseren Streit sehr dazu beigetragen haben, dass im Augenblick die Umfragen so sind, wie sie sind", sagte Merkel in Kiel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU).

Stattdessen forderte die Kanzlerin die Union zur Geschlossenheit auf. Mit den Wahlen in Bayern am Sonntag kommender Woche und in Hessen am 28. Oktober stünden "sehr, sehr wichtige Landtagswahlen" bevor. Sie rufe alle Unionsvertreter auf, sich an die Wähler zu wenden und "nicht miteinander Fingerhakeln zu machen". Innerparteilicher Streit werde von den Bürgern nicht gutgeheißen. "Die Wählerinnen und Wähler goutieren es nicht, wenn wir miteinander streiten und sie noch nicht einmal die Inhalte verstehen."