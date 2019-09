Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sind am Sonntag ( CDU ) in zwei verschiedenen Regierungsmaschinen in die USA geflogen. Während Merkel mit einem Airbus A340 von Berlin-Tegel in Richtung New York abhob, um dort am UN-Klimagipfel und an der UN-Vollversammlung teilzunehmen, startete Kramp-Karrenbauer eine halbe Stunde später in einem Truppentransporter nach Washington zum Antrittsbesuch bei US-Verteidigungsminister Marc Esper.