Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ungewöhnlich deutlich Fehler der CDU im Umgang mit dem CDU-kritischen Video des Youtubers Rezo eingeräumt. "Das eigentliche Manko - und das wissen wir aber inzwischen auch - war, dass man es zu abwehrend gesehen hat", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in einer Diskussion mit Schülern in Goslar.