Bundeskanzlerin Angela Merkel beharrt im unionsinternen Streit um die Zurückweisung von Migranten an der deutschen Grenze auf einer europäischen Lösung. Ihr liege daran, die Frage der Migration "europaeinheitlich zu beantworten", sagte die CDU-Chefin am Dienstagabend nach einem Treffen mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz im Kanzleramt in Berlin.

Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer streiten derzeit, ob Migranten, die bereits in anderen EU-Ländern einen Asylantrag gestellt haben, an den deutschen Grenzen zurückgewiesen werden sollen. Dies zumindest ist einer der Punkte, die der CSU-Chef in seinem "Masterplan" zur Migration fordert.

Kurz will Schutz der Außengrenzen stärken

Kurz betonte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel, sich nicht in die innerdeutschen Streitigkeiten einmischen zu wollen. Er unterstrich aber zugleich, während der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes den Schutz der europäischen Außengrenzen stärken zu wollen. Dazu solle unter anderem die Grenzorganisation Frontex ausgebaut werden. Österreich wolle den Flüchtlingszustrom stoppen. Dazu wolle Wien eine europäische Lösung.

"Anziehungskraft für Flüchtlinge verringern"

Flüchtlinge an der deutsch-österreichischen Grenze 2015: Kurz will einen Asyl-Tourismus innerhalb Europas künftig unterbinden. Bildrechte: dpa Österreichs Kanzler betonte in dem Zusammenhang auch, dass sein Land bereits einiges getan habe, um seine Anziehungskraft für Flüchtlinge zu verringern. "Entscheidend ist, dass wir beenden, dass Menschen quer durch Europa ziehen, um dann in Deutschland und Schweden einen Asylantrag zu stellen. Das entspricht nicht den Dublin-Regeln." Weiter sagte Kurz, er glaube, dass die am 1. Juli beginnende österreichische EU-Ratspräsidentschaft mit deutscher Hilfe eine wirkliche Chance habe, hier "einen ordentlichen Schritt" voranzukommen. Allerdings blieb offen, ob er dabei auch mit den Vorstellungen Merkels übereinstimmt.

Merkel pocht auf gemeinsame EU-Beschlüsse

Merkel sagte, sie stimme mit Kurz überein, dass der entscheidende Schritt der bessere Schutz der EU-Außengrenzen sei. Man brauche Veränderungen in der EU. "Aber mir liegt daran, in Europa gemeinsam zu beschließen", sagte sie mit Blick auf den EU-Gipfel Ende Juni. Das Problem einer Zurückweisung von Migranten an den Grenzen habe das Potenzial, "Europa schweren Schaden zuzufügen".

Druck aus der Unionsfraktion

Merkel und Seehofer bei der Sitzung der Unionsfraktion. Bildrechte: dpa Allerdings steht die Kanzlerin in der Frage auch in den eigenen Reihen stark unter Druck. Bei einer Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag erhielt Merkel nach Angaben von Teilnehmern für ihre Kritik an den Plänen Seehofers speziell zur Zurückweisung bestimmter Migranten an der deutschen Grenze bei den Wortmeldungen von Abgeordneten keine Unterstützung. 13 Fraktionsmitglieder hätten gesprochen. Dabei hätten elf die Position des CSU-Chefs unterstützt, zwei seien neutral gewesen. Nur etwa fünf seien dabei von der CSU gewesen. Die anderen von der CDU.



Die CSU steht ohnehin geschlossen hinter Seehofer. Auch von den ostdeutschen CDU-Länderchefs Kretschmer und Haseloff gab's zuvor Rückendeckung für den Bundesinnenminister.

Merkel: "habe auch Verantwortung für Europa"