Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am heutigen Montag die Altenhilfe des St. Johannisstifts in Paderborn. Sie folgt damit einer Einladung des Altenpflegers Ferdi Cebi, dem sie in der Wahl-Sendung "Klartext, Frau Merkel" vor der Bundestagswahl zugesagt hatte, ihn am Arbeitsplatz zu treffen, um einen Einblick in den Alltag des Pflegeberufs zu bekommen.

Vor dem Treffen sagte Merkel in ihrem wöchentlichen Video-Podcast, sie wolle die Bedingungen für professionelle und für häusliche Pflege verbessern. Eine gute und verlässliche Pflege sei für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Pfleger seien "Helden unseres Alltags".



Pfleger Cebi hatte in der Wahl-Sendung im vergangenen September gesagt: "Für mich ist es so ein bisschen traurig, dass Gesetze festgelegt werden, obwohl die Politik noch nie wirklich in den Beruf reingeblickt hat. Und da würde ich Sie einfach gerne mal einladen, dass Sie einmal zu uns in die Einrichtung kommen." Zuvor hatte er etliche Mängel in der Pflege angesprochen und für bessere Arbeitsbedingungen geworben.