Bei dem Treffen des sogenannten Normandie-Formats soll ein neuer Anlauf genommen werden, um den Konflikt in der Ostukraine zu entschärfen. Vor Beginn des Gipfels gab es bilaterale Begegnungen Macrons mit Selenskyj und Putin sowie von Merkel mit Selenskyj und Putin. Für den Abend ist laut Diplomaten auch ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Selenskyj und Putin geplant, bei dem es vor allem um Streitigkeiten im Zusammenhang mit Gaslieferungen gehen soll. Das Treffen in Paris ist die erste persönliche Begegnung zwischen Putin und Selenskyj. Zuvor hatten beide lediglich miteinander telefoniert.

Normandie-Format Das Normandie-Format bezeichnet ein Treffen auf Regierungsebene zwischen Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine. Es geht auf eine erste Zusammenkunft in dieser Konstellation im Juni 2014 am Rande der Gedenkfeiern zur Landung der Alliierten in der Normandie zurück. Der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko traf zum ersten Mal seit der Krim-Annexion seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Als Vermittler fungierten der damalige französische Präsident Francois Hollande und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Moskau sieht hingegen Kiew am Zug und fordert ein Bekenntnis zum Minsker Friedensplan sowie die Umsetzung der sogenannten Steinmeier-Formel. Der 2015 vereinbarte Vertrag sieht eine weitreichende Autonomie für die Regionen Luhansk und Donezk vor. Laut der Steinmeier-Formel sollen beide Gebiete einen Sonderstatus erhalten, sobald dort Kommunalwahlen nach OSZE-Standards stattgefunden haben. In der Ukraine wird dies als Zugeständnis an Russland gewertet.

In dem Konflikt zwischen ukrainischen Truppen und pro-russischen Rebellen in der Ost-Ukraine wurden seit 2014 etwa 13.000 Menschen getötet. Die Regierung in Kiew und der Westen werfen Russland vor, die Separatisten finanziell und durch Waffenlieferungen zu unterstützen. In Kiew waren am Sonntag etwa 5000 Menschen auf die Straße gegangen, um Selenskyj aufzufordern, in Paris nicht zu "kapitulieren".