Angesichts der Coronavirus-Pandemie sollen die Bundesbürger auf Reisen und Besuche von Verwandten über Ostern verzichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich am Mittwoch in einer Telefon-Schalte darauf, die bestehenden Ausgangsbeschränkungen bis nach den Feiertagen zu verlängern.



Merkel erklärte, man sei von dem, was erreicht werden müsse, noch weit entfernt. Für eine Lockerung der bestehenden Maßnahmen sei es "bei weitem zu früh", betonte Merkel. Auf private Reisen müsse deshalb verzichtet werden.