In unserem eigenen Interesse wollen wir alle diese Fragen lösen, und das können wir am besten, wenn wir die Interessen anderer mitbedenken.

Merkel schlug in ihrer Ansprache auch selbstkritische Töne an. Sie wisse, dass viele Bürger im ablaufenden Jahr mit der Bundesregierung gehadert hätten.

Staatsdiener müssten alles in ihrer Macht Stehende für den inneren Frieden und den Zusammenhalt des Landes tun. Und sie müssten prüfen, "was sie auch ganz persönlich dazu beitragen können". Das habe sie getan und deshalb im Oktober gesagt, dass sie "nach Ende der Legislaturperiode keine politischen Ämter mehr ausüben werde".

Merkel dankte allen, die sich am Silvesterabend in den Dienst der Gesellschaft stellen, "vor allem Polizistinnen und Polizisten, Soldatinnen und Soldaten, den vielen Rettungskräften und all denjenigen, die sich in Krankenhäusern und in der Pflege um andere kümmern".