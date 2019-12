Die Kanzlerin mahnte, den Kampf gegen den Klimawandel ernst zu nehmen. "Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich", sagte Merkel. Und sie sei von Menschen gemacht. "Also müssen wir auch alles Menschenmögliche unternehmen, um diese Menschheitsherausforderung zu bewältigen. Noch ist das möglich."



Mit Blick auf den Generationenkonflikt in der Klimadebatte sagte Merkel: "Und es stimmt ja auch. Ich bin mit meinen 65 Jahren in einem Alter, in dem ich persönlich nicht mehr alle Folgen des Klimawandels erleben werde, die sich einstellen würden, wenn die Politik nicht handelte."