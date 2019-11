In dem Zusammenhang würdigte er auch den steigenden Nato-Beitrag der Bundesrepublik. Er nahm damit auf die Ankündigung von Bundesverteidigungsministerin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer Bezug, die den deutschen Wehretat bis spätestens 2031 auf die Zielmarke der Selbstverpflichtung der Nato-Staaten von 2 Prozent des Bruttosozialprodukts anheben will.

Drei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges warnte Pompeo allerdings vor einer neuen Bedrohung durch Russland und China. Russland werde von einem ehemaligen KGB-Offizier angeführt, marschiere in seine Nachbarländer ein und erschlage seine politischen Gegner. China setze gegen die Bevölkerung entsetzliche Unterdrückungsmethoden ein, wie das auch in der DDR üblich gewesen sei, so der US-Außenminister.