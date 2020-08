Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Deutschen darauf eingestimmt, dass sich die Corona-Pandemie im Herbst und Winter wieder stärker auf das alltägliche Leben auswirken könnte. Manches werde in der kälteren Jahreszeit noch schwieriger werden, da sich die Menschen dann wieder stärker in Innenräumen aufhielten, sagte sie vor Journalisten in Berlin. Die Lage sei unverändert ernst. Zugleich resümierte sie, dass die Pandemie in den vergangenen Monaten ein "tiefer Einschnitt" gewesen sei. Sie habe das Leben aller dramatisch verändert.