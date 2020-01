Russlands Präsident Wladimir Putin will die von Deutschland geplante Friedenskonferenz in Berlin für das Bürgerkriegsland Libyen unterstützen. "Einige Sachen bedürfen noch der Vorarbeit, aber es wäre ein guter Schritt in die richtige Richtung", sagte der russische Präsident am Samstag bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Moskau. Dies müsse jedoch mit der libyschen Seite genau abgestimmt sein.