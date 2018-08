Meseberg in Brandenburg ist eigentlich ein sehr ruhiges Dorf. Aber nicht, wenn die Kanzlerin den russischen Präsidenten im Gästehaus empfängt. Drei Dutzend Demonstranten stehen mit Transparenten auf dem Dorfplatz am Barockschloss in der brandeburgischen Idylle. Einige rufen: "Freiheit für Syrien". Es handelt sich um Syrer, die gegen den russischen Präsidenten Putin und gegen den syrischen Machthaber Assad sind.

Keine Pressekonferenz, keine Statements

Auch Deutsche sind gekommen. Sie machen für Putin mobil. Zu ihnen gehört Olaf Müller. Er ist Chef einer Pro-Russland-Initiative: "Ich bin begeistert, dass Frau Merkel hingekriegt hat, dass man sich so kurzfristig trifft. Für uns ist es wichtig, auch ein friedliches Zeichen zu setzen."

Im Gästehaus der Bundesregierung sitzen Kanzlerin Merkel und Putin mehr als drei Stunden zusammen. Danach sagen sie nichts. Keine Pressekonferenz, keine Statements. So war es vereinbart. Vor ihrem Gespräch haben sich die Kanzlerin und der russische Präsident allerdings mehr Zeit genommen als gedacht.

Merkel: Deutschland und Russland haben Verantwortung

Es sind keine überschwänglichen Freundschaftsgesten, aber doch das Signal: Wir müssen und wollen zusammenarbeiten. Es gebe eine Fülle an Krisen in der Welt, so Merkel: "Wir haben Verantwortung. Deutschland aber vor allem auch Russland. Denn Russland ist ständiges Mitglied des Sicherheitsrates. Deshalb sollten wir daran arbeiten, Lösungen zu finden."

Schwierige Themen gibt es jede Menge. Zum Beispiel die Ostukraine. Der Friedensprozess ist festgefahren. Eine UN-Blauhelmmission könnte Bewegung bringen, aber vereinbart ist noch nichts. Oder die Energiepolitik. Russland und Deutschland halten an der umstrittenen Gas-Pipeline Nordstream 2 durch die Ostsee fest, trotz Protesten der USA und auch der Ukraine.

Putin will vor allem über Wirtschaft sprechen

Kiew befürchtet, dass bald kein russisches Gas mehr durchgeleitet wird. Einnahmen würden wegbrechen. Auch für die Kanzlerin ein Problem: "Aus meiner Sicht muss die Ukraine auch, wenn es Nordstream 2 gibt, eine Rolle im Gastransit nach Europa spielen. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, Gespräche mit der EU, Russland und der Ukraine zu beginnen."

Putin allerdings pocht darauf, dass sich der Transit durch die Ukraine für Russland auch rechnen müsse. Wie sowieso die Wirtschaft ein großes Thema für den Kreml-Chef ist. Putin zählt minutiös auf, wie verflochten Deutschland und Russland wirtschaftlich seien, wie sehr beide voneinander profitierten. Das wollen wir verstärken, meint der Präsident, dem die Sanktionen gegen sein Land immer mehr Probleme machen.

Europa soll beim Wiederaufbau helfen

Auch beim Thema Syrien geht es für Putin um Geld. Er fordert von Europa, beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes mitzumachen: "Wir müssen helfen, dass die im Ausland lebenden Flüchtlinge zurückkehren können. Ich meine nicht vor allem die aus Europa. Millionen sind im Libanon, in der Türkei und in Jordanien."

Merkel gibt dem Schutzherren Assads zunächst keine Signale. Sie mahnt einen politischen Prozess und das Ende der Kämpfe an: "Wir müssen hier vor allen Dingen als Erstes vermeiden, dass es in und um Idlib zu einer humanitären Katastrophe kommt. Wir beobachten, dass die Kampfhandlungen ansonsten zurückgehen. Aber damit ist natürlich noch keine Friedenordnung geschaffen."

Putin und Merkel brauchen einander