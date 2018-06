Nach dem G7-Eklat in Kanada will Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Auseinandersetzung mit US-Präsident Donald Trump dagegenhalten. Das bekräftigte sie am Sonntagabend in der ARD-Talkshow "Anne Will". Merkel kritisierte Trump scharf für seine Entscheidung, die Zustimmung zum Abschlusskommuniqué des G7-Gipfels zurückzuziehen. "Die Rücknahme per Tweet ist natürlich ernüchternd und auch ein Stück deprimierend", sagte sie. Mit Blick auf die von Trump verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium sagte Merkel, man wolle sich nicht über den Tisch ziehen lassen und handeln.