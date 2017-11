Bundeskanzlerin Merkel hat sich auf der Klimakonferenz in Bonn zu den Welt-Klimazielen bekannt. Der Klimawandel sei eine Schicksalsfrage für die Menschheit. Zusätzliche Anstrengungen seien nötig, um die Ziele zu erreichen. Sie räumte ein, dass es auch für Deutschland schwierig sei, allgemeine Beschlüsse in konkretes Handeln umzusetzen.

Merkel sagte, dass das Thema in den Sondierungsgesprächen für eine neue Regierung in Deutschland eine zentrale Rolle spiele.

Über das Wie müsse in den nächsten Tagen noch präzise diskutiert werden. Merkel sagte, dass nicht allein der CO2-Ausstoß zu bedenken sei, sondern auch soziale Fragen wie die Arbeitsplätze in der Braunkohle oder die Bezahlbarkeit der Energiewende.

Darüber hinaus bekannte sich Merkel zu der Verantwortung der Industriestaaten. Sie seien die Hauptverursacher des Klimawandels und hätten aber auch die Möglichkeiten, erfolgreich gegenzusteuern. Im europäischen Rahmen verständigten sich die Länder nach Angaben Merkels darauf, den Emissionshandel wirksam umzubauen. Dasa Instrument war aufgelegt worden, um Unternehmen dazu zu zwingen, selbst CO2-Emissionen abzubauen. So sollen Zertikifkate herausgenommen werden, um das Angebot zu verteuern.

Wie funktioniert der Emissionshandel? Betriebe mit hohem Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen brauchen Berechtigungen für bestimmte Ausstoßmengen. Das sind die Zertifikate, sogenannte Verschmutzungsrechte. Diese Zertifikate werden zugeteilt. Braucht ein Unternehmen nicht alle Zertifikate, weil es z.B. den CO2-Ausstoß verringert hat, kann es diese verkaufen. Andere, die mehr CO2 ausstoßen, müssen zukaufen. Der Handel ist auch international möglich. Allerdings sind so viele Zertifikate auf dem Markt, dass sie billig zu haben sind und so nicht die erhoffte Lenkungswirkung entfalten können.

Vertreter von Umweltorganisationen reagierten enttäuscht auf die Rede der Kanzlerin. Greenpeace-Geschäftsführerin Sweelin Heuss sagte, Merkel habe sich heute vor der einzigen Antwort gedrückt, die sie in Bonn geben müsste: Bis wann steigt Deutschland aus der Kohle aus?" Die Klimaexpertin des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND ), Ann-Kathrin Schneider, kommentierte Merkels Rede: "Auf ein starkes Signal wie den Kohleausstieg in Deutschland haben hier alle gewartet, sie wurden enttäuscht."

Dass Deutschland im Klimaschutz nicht mehr Vorreiter ist, war schon aus dem Klimaschutz-Index von Germanwatch deutlich geworden, der am Vormittag in Bonn vorgestellt worden war. Demnach landete Deutschland dieses Jahr auf dem 22. von 60 Plätzen. Zwar sei die Entwicklung bei erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung relativ gut, erklärte Germanwatch. Insbesondere beim Verkehr und bei der Kohleverstromung habe es in den vergangenen Jahren aber viel zu wenig Fortschritt gegeben.