Regierungserklärung Merkel: Brexit-Lösung gleicht "Quadratur des Kreises"

Bei den Verhandlungen um einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens gibt es weiterhin große Schwierigkeiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag, eine "gute Lösung" zu finden, gleiche "der Quadratur des Kreises". Sie könne nicht sagen, wie der EU-Gipfel an diesem Donnerstag und Freitag ausgehen werde.