Die Bundeskanzlerin äußerte sich in ihrer Regierungserklärung erstmals auch zur aktuellen Situation in der syrischen Region Ost-Ghuta . Die CDU-Vorsitzende sagte: "Was wir im Augenblick sehen, die schrecklichen Ereignisse in Syrien, der Kampf eines Regimes nicht gegen Terroristen, sondern gegen seine eigene Bevölkerung, die Tötung von Kindern, das Zerstören von Krankenhäusern, all das ist ein Massaker, das es zu verurteilen gilt." Merkel rief die EU auf, alles zu tun, damit das Massaker in Syrien ein Ende finde. Die Union könne eine größere Rolle spielen und müsse dem Geschehen ein klares "Nein" entegegensetzen. Die Aufforderung gelte auch für die Verbündeten des Assad-Regimes, Iran und Russland. Merkel kündigte in diesem Zusammenhang Gespräche mit Moskau an. Außenminister Sigmar Gabriel werde sich mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow treffen.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles begrüßte in ihrer Rede die geplante personelle Verstärkung an den EU-Außengrenzen. Dann widmete sie sich aber vor allem den sozialen und wirtschaftlichen Unterschieden in der EU. Nahles sagte, die Ungleichheit der Lebensverhältnisse sei in der Union weitaus größer als in den USA. Das gefährde den Zusammenhalt in Europa.



Notwendig sei etwa ein europäischer Rahmen für einen Mindestlohn. Dieser reiche auf nationaler Ebene von 235 Euro im Monat in Bulgarien bis hin zu 2000 Euro in Luxemburg. Zudem müsse Steuerdumping die Grundlage entzogen werden. Aus Deutschland müsse deutlich mehr Druck gemacht werden. Es gebe keine Verständnis dafür, wenn in Brüssel alles Mögliche geregelt, in dieser Frage aber nichts erreicht werde.