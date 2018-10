Ein Teil der Feierlichkeiten fand am Mittwoch auch im Berliner Dom statt. Bildrechte: IMAGO

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagte in der Staastsoper, Rassismus und Menschenfeindlichkeit dürften in der Gesellschaft keinen Platz haben. Es sei an der Zeit, "offen und laut für unsere Grundwerte" einzutreten. In Deutschland müsse niemand, um Kritik zu äußern, mit Rechtspopulisten- und extrimisten mitlaufen.



Die Aufbauleistung in den vergangenen 28 Jahren sei das Verdienst einer ganzen Generation gewesen, die mit den Umbrüchen zu kämpfen habe, erklärte der SPD-Politiker. Berlin stünde dabei wie kaum eine andere Stadt in Deutschland für Teilung und Einheit. Berlin trägt die zentrale Einheitsfeier in diesem Jahr aus, weil das Land aktuell den Vorsitz vom Bundesrat inne hat.