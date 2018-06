Knackpunkt des Asylstreits bleibt weiterhin die Frage, ob deutsche Beamte Flüchtlinge künftig direkt an der Grenze zurückweisen können. Seehofer will die Möglichkeit zum nationalen Alleingang in den sogenannten Masterplan für die künftige deutsche Asylpolitik aufnehmen. Bundeskanzlerin Merkel ist dagegen und setzt auf eine europäische Lösung.

Nach Informationen der Deutsche-Presse-Agentur bot Merkel am Abend einen Kompromiss an. So bleibt zwar eine europäische Lösung für sie auch weiterhin vorrangig. Parallel dazu könnte Deutschland jedoch mit einzelnen Ländern, die unter starken Migrationsdruck stehen, wie Griechenland und Italien, eigene Vereinbarungen treffen. Das würde eine juristisch wasserdichte Rückweisung von Migranten an den deutschen Grenzen erlauben, weil diese schon in anderen EU-Ländern Asylverfahren durchlaufen haben.