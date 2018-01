Wenige Sätze, keine Fragen, so absolvierte Angela Merkel zumeist ihre kurzen Auftritte für die Presse während der Sondierungsverhandlungen. Zwar wechselt immer noch täglich die Farbigkeit ihrer Sakkos, aber ansonsten wirkt alles wie alltägliche Routine. Ihr Minenspiel lässt weder Begeisterung noch Verärgerung erahnen.

Merkels Zeit läuft ab

Nichts Neues bei der Kanzlerin, aber in ihre Stimme mischt sich ein leichter Unterton der Ernüchterung. Spätestens seit dem Scheitern der wochenlangen Gespräche für eine Jamaika-Koalition ist klar, Merkels Zeit läuft langsam ab.

Das Problem hat auch die CDU längst erkannt und in den Fluren des Bundestages ist es längst nicht nur ein, sondern das beliebteste Gesprächsthema zwischen Journalisten und Unions-Politikern, wer soll ihr folgen. Und da macht sich oft bei auf beiden Seiten Ratlosigkeit breit.

Merkel hat mit einer Radikalität, an der sich selbst Helmut Kohl noch ein Beispiel hätte nehmen können, mögliche Konkurrenten und damit auch potenzielle Nachfolger aus dem Weg geräumt: Friedrich Merz, Roland Koch, Peter Müller, Christian Wulff.

Neue konservative Generation bei der CDU

Nun gibt es einige jüngere Unionspolitiker, die sich für die Zeit danach rüsten, aber den Griff nach der Macht noch nicht wagen. Da ist der momentane Medienliebling, Finanzstaatsekretär Jens Spahn. Auf dem letzten CDU-Parteitag brachte er mit einer Initiative gegen die doppelte Staatsbürgerschaft Merkel in die Bredouille. Am Ende der Sondierungsverhandlungen mit der SPD soll er gemault haben, dass es wie 2013 wäre, nur teurer. Er verkörpert eine neue junge konservative Politikergeneration in der CDU.

Sie wollen die Partei wieder deutlich rechts der Mitte positionieren und konservative Werte bewahren. Zu dieser Generation, die sich wieder eine Union eher rechts der Mitte wünschen, gehören auch die glücklose Spitzenfrau aus Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, der Wirtschaftsexperte Carsten Linnemann, der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Daniel Günther, der Ministerpräsident Sachsens, Michael Kretschmer, und der Thüringer Landesvorsitzende, Mike Mohring.

Sie machen immer mal wieder mit Spitzen gegen Merkel Schlagzeilen, wagen aber noch nicht den offenen Angriff. Man mag den Verrat, aber nicht den Verräter. Wer sich aus der Deckung wagt, muss damit rechnen, dass ihm der Geruch des Übeltäters ewig anhängt. Bis auf Günther haben auch alle das Problem, noch nie eine Wahl gewonnen zu haben.

Intermezzo mit Merkel-Verbündeten?

So könnte der CDU nach einem Rückzug Merkels das gleiche Schicksal drohen wie der SPD nach dem Abgang von Schröder und Müntefering - eine jahrelange Führungskrise, weil sich wahrscheinlich einige Merkel-Mitstreiter im Konrad-Adenauer-Haus die Klinke in die Hand geben: Die Ministerpräsidenten Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet kämen in Frage, sind aber vielen in der CDU zu links. Gleiches gilt für Ursula von der Leyen. Thomas de Maizière drängt nicht wirklich an die Macht.

Machtkampf in der CSU um Seehofers Erbe

In der CSU sind dagegen schon die Diadochen-Kämpfe ausgebrochen und zum Teil sogar entschieden. Horst Seehofer hat den Absprung verpasst, aber wenigstens nun seine Nachfolge als Ministerpräsident Bayerns mit Markus Söder geregelt. Der hat die Boxhandschuhe ausgezogen und gibt sich nun staatsmännisch.

Dafür läuft das Balgen um die andere Hälfte von Seehofers Erbe, die Nachfolge als CSU-Vorsitzender, auf Hochtouren. Alexander Dobrindt macht am Lautesten seinen Machtanspruch deutlich und nimmt dabei auch wenig Rücksicht auf realpolitische Erfordernisse, dass Deutschland endlich eine Regierung bekommt.

Bei Jamaika polterte er gegen die Grünen. Nach den Sondierungen für eine Große Koalition bezeichnete er den Widerstand in der SPD als "Zwergenaufstand". Da rollten selbst die eigenen Leute mit den Augen.

Zurückhaltender tritt Generalsekretär Andreas Scheuer auf. Er arbeitet eher hinter den Kulissen an seiner Karriere. Dann ist da noch der stille, aber wahrscheinlich zu liberale Europapolitiker Manfred Weber und die bayrische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.

Frauenpower in der SPD

In der SPD rechnet man damit, dass Martin Schulz bald aus Enttäuschung den Genossen den Bettel vor die Füße wirft. Auf dem Parteitag in Bonn wurden von den potenziellen Nachfolgerinnen schon die Bewerbungsreden gehalten. Es scheint Zeit zu sein für eine Parteivorsitzende.

Gute Chancen hat die Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles. Oft wirken ihre Auftritte ein wenig überzogen, wenn sie mit dem Manuskript auf das Pult schlägt und mit heiserer Stimme in den Saal brüllt. Das Singen des Pippi-Langstrumpf-Liedes im Bundestag oder "Bätschi"-Ausrufe wirkten befremdlich. Aber das Herzblut, mit dem sie kämpft, gefällt vielen Genossen.

Dann ist da noch der Parteiliebling Malu Dreyer, zugleich auch eine gute Landesmutter. Aber in Berlin weht ein medial schärferer Wind. Außerdem nicht permanent in der Hauptstadt präsent zu sein, könnte sich zum Nachteil entwickeln. So lehrt es das Beispiel des gescheiterten SPD-Vorsitzenden und Vorgängers als Ministerpräsident Kurt Beck, der am Spagat zwischen Staatskanzlei in Mainz und Willy-Brandt-Haus in Berlin scheiterte.

Bliebe noch Manuela Schwesig. Ihr Handicap ist weniger eine gewonnene Landtagswahl, weil sie schon als Bundesministerin und nun als Ministerpräsidentin deutlich an Profil gewonnen hat. Ihr fehlt eher die Hausmacht. Auf dem Bonner Parteitag mit 600 Delegierten kamen gerade fünf aus Mecklenburg-Vorpommern.

Was wird aus Seehofer, Schulz und Merkel?

Möglicherweise schon nach erfolgreichen Koalitionsverhandlungen könnten die Personalplanungen der Parteien an Profil gewinnen. Horst Seehofer werden Ambitionen auf das Ressort Arbeit und Soziales nachgesagt. Martin Schulz hat ein Auge auf das Auswärtige Amt geworfen, um seinem Herzensthema Europa zu frönen.