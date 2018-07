Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erstmals die Pläne der Union für Transitzentren konkreter beschrieben. In einem ARD-Interview sagte Merkel, Flüchtlinge dürften dort maximal zwei Tage unter Polizeiaufsicht bleiben. Alles andere widerspräche dem Grundgesetz. Wenn es innerhalb dieser 48 Stunden keine Entscheidung gebe, müssten die Flüchtlinge in andere Einrichtungen gebracht werden.



Die CDU-Chefin sagte zudem, dass die Menschen wie beim sogenannten Flughafen-Verfahren in diesen maximal zwei Tagen unter polizeilicher Aufsicht stünden und formal noch nicht in Deutschland eingereist seien.

Was der Kompromiss der Union vorsieht

Kritiker an Transitzentren

Skeptiker des Konzepts gibt es viele. So sieht die Asylrechtsexpertin Anna Lübbe rechtliche Probleme in der Einrichtung von Transitzentren. Dem "Handelsblatt" sagte sie, dass die Transitzentren zugelassene Grenzübergangsstellen voraussetzten, die im Schengen-Raum gar nicht existieren dürften. Andere Kritiker warnen, dass sich Flüchtlinge ganz andere Wege suchten, um nach Deutschland zu gelangen. Auch könnte das Einreiseland Italien versuchen, weniger Flüchtlinge zu registrieren, um sie nicht wieder zurücknehmen zu müssen. Umstritten ist auch, ob ein Flughafenverfahren an der Landesgrenze angewendet werden kann.



Fest steht bislang, dass es sich bei den Betroffenen nur um wenige Tausende handelt. Die Zahl der in Deutschland eingereisten Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert worden sind, lag im ersten Halbjahr 2018 bei 18.131. Die Angaben stammen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Seehofer trifft auf Kurz