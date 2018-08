Angela Merkel dämpft die Erwartungen. Sie nimmt sich zwar Zeit für Wladimir Putin. Fährt extra bis ins abgeschiedene Gästehaus der Bundesregierung, nach Meseberg in Brandenburg.

Aber, sagt die Kanzlerin: "Das ist ein Arbeitstreffen, davon sind jetzt keine speziellen Ergebnisse zu erwarten. Aber die Zahl der Probleme, die uns beschäftigen – von der Ukraine, bis zu Syrien, bis zu der Frage der Zusammenarbeit in wirtschaftlichem Bereich – ist so zahlreich, dass es doch gerechtfertigt ist, dass man in einem permanenten Dialog ist."