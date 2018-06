SPD-Chefin Andrea Nahles begrüßt Merkels Äußerungen. Bildrechte: dpa

Dafür erhielt Merkel Unterstützung von SPD-Chefin Andrea Nahles. "Das ist doch sehr erfreulich, das sind doch ganz neue Töne von Frau Merkel", sagte Nahles am Sonntag im ARD-"Sommerinterview". "Ich bin erfreut, denn das basiert ja alles auf dem gemeinsamen Koalitionsvertrag."



Eine Absage erteilte Merkel Forderungen aus der EU-Kommission, dass Deutschland seinen Anteil am nächsten EU-Haushalt im Vergleich zur Wirtschaftsleistung erhöhen solle. Auch Überlegungen in Italien über einen Schuldenerlass lehnte sie ab. Solidarität dürfe "nie in eine Schuldenunion münden", sagte die Kanzlerin.