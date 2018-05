Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Aufkündigung des Iran-Abkommens durch US-Präsident Donald Trump kritisiert. Es sei "ein schwerer Einschnitt" für die internationale Zusammenarbeit und ein "Grund zur Sorge", sagte Merkel auf dem Katholikentag in Münster. Sicherlich sei das Atomabkommen alles andere als ideal. "Trotzdem glaube ich, dass es nicht richtig ist, ein Abkommen, das verabredet wurde, über das man dann im UN-Sicherheitsrat abgestimmt hat, einstimmig es gebilligt hat, dass man ein solches Abkommen einseitig aufkündigt", sagte Merkel. "Das verletzt das Vertrauen in die internationale Ordnung."

UN-Generalsekretär António Guterres hat indes vor einem neuen Flächenbrand im Nahen Osten gewarnt. Er rufe alle Seiten auf, umgehend sämtliche Provokationen und Feindseligkeiten einzustellen, erklärte er am Freitag über seinen Sprecher. Die Region sei bereits jetzt in schreckliche Konflikte verwickelt, unter denen die Zivilbevölkerung immens zu leiden habe.



Die israelische Armee hatte in der Nacht zum Donnerstag ihre bislang größte Offensive auf iranische Militäreinrichtungen in Syrien gestartet, nachdem israelische Stellungen auf den Golanhöhen angegriffen worden waren.