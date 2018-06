Kanzlerin Angela Merkel hat die Verantwortung für die Missstände im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übernommen. In der ARD-Sendung "Anne Will" sagte sie, sie mache es sich nicht leicht. Sie sei für die Dinge politisch verantwortlich.

Merkel erklärte, in der außergewöhnlichen Situation 2015 mit der hohen Zahl an ankommenden Flüchtlingen habe man auch ein Ministerium wie das Innenressort nicht mit so einer Aufgabe alleine lassen können. Deshalb habe sie damals - unter Kritik - Kompetenzen danach im Kanzleramt konzentriert. Man hätte das Bamf aber früher auf die große Zahl an zu bearbeitenden Fällen vorbereiten müssen.