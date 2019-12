Merkel äußerte aber auch Verständnis für die Einwände der Kritiker der Bon-Pflicht – wie etwa die Belastung für kleine Unternehmen oder den hohen Verbrauch an Thermopapier für Kassenbons. In diesem Zusammenhang zeigte sich die Kanzlerin offen für Ausnahmeregelungen, um diese Belastungen zu reduzieren. Vielleicht könne man sich da "vernünftige Dinge" vorstellen, sagte sie. Ziel müsse es aber sein, dem "Grundtatbestand der Mehrwehrsteuerumgehung" vorzubeugen.

In der Bundesregierung herrscht in der Frage Uneinigkeit: Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatte sich zum Wochenbeginn für größere Spielräume für Ausnahmen bei der Bonpflicht ausgesprochen. Der CDU-Politiker hatte bei seinem Vorstoß vor allem das Bäckerhandwerk im Blick. Auch Umweltverbände hatten das Gesetz kritisiert, weil die Kassenbons in der Regel auf Thermopapier ausgedruckt werden.

Das Finanzministerium von SPD-Politiker Olaf Scholz will hingegen an der Bon-Pflicht nicht rütteln. Die Behörde verwies in dem Zusammenhang darauf, dass der Handel drei Jahre Zeit gehabt habe, sich auf die Änderung vorzubereiten. Das Finanzministerium machte noch einmal deutlich, dass die Belegpflicht zum 1. Januar 2020 wie geplant in Kraft treten werde. Dies rückgängig zu machen, sei auch organisatorisch gar nicht mehr möglich.